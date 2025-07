Passagiers de pineut: buschauffeur test positief bij alcoholcontrole

Tijdens een grootschalige alcoholcontrole in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie meerdere bestuurders betrapt op rijden onder invloed. De controle werd uitgevoerd op het grote verkeersplein aan de Industrieweg in Nijmegen, in het kader van de slotdag van de Nijmeegse 4Daagse en de bijbehorende Vierdaagsefeesten.

Het Team Verkeer had een speciale controlebus ingericht waarin automobilisten die positief testten, verder werden onderzocht. Meerdere bestuurders bleken te veel te hebben gedronken en moesten hun voertuig verlaten.

Dronken chauffeur stadsbus

Opvallend was de aanhouding van een stadsbus van vervoersmaatschappij RRReis, die vanuit Weurt kwam. De buschauffeur moest blazen en testte positief op alcoholgebruik met de uitslag 'A/G', wat betekent dat het ademalcoholgehalte hoger lag dan 430 microgram per liter, ruim boven de wettelijke limiet.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

In de bus zaten feestgangers die terugkwamen van de Vierdaagsefeesten. De chauffeur had zelf al voorzorgsmaatregelen genomen en contact opgenomen met een collega. Die arriveerde kort daarop om de passagiers veilig naar hun bestemming te brengen .