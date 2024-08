Vrouw wil partner helpen bij alcoholcontrole, maar loopt zelf tegen de lamp

Je partner te hulp schieten wanneer hij door de politie wordt staande gehouden, is niet altijd verstandig. Dat ondervond een koppel in Huizen afgelopen zondag. Een man die onder invloed reed en staande werd gehouden bij een alcoholcontrole, had zijn rijbewijs niet bij zich. Toen zijn vriendin het rijbewijs kwam brengen, bleek ook zij te veel gedronken te hebben.

Minister Harbers zei vorig jaar de herinvoering van het alcoholslot in auto's aan het onderzoeken te zijn, zoals je in bovenstaande video ziet.

Tijdens de controle aan de Blaricummerstraat in Huizen zagen agenten een voertuig dat op het laatste moment probeerde om te keren, vermoedelijk om de controle te ontwijken. De politie besloot het voertuig te volgen en de bestuurder te controleren.

Zoals al snel bleek, had de man te diep in het glaasje gekeken. Toen de politie naar zijn rijbewijs vroeg, vertelde de bestuurder dat zijn vriendin deze bij zich had. Niet veel later arriveerde de vrouw inderdaad met het rijbewijs.

Samen naar politiebureau

De situatie nam een onverwachte wending toen de agenten een sterke alcohollucht roken bij de vrouw die het rijbewijs met haar eigen auto kwam brengen. De politie besloot ook haar aan een alcoholtest te onderwerpen, en tot hun verbazing blies de vrouw de hoogst mogelijke indicatie op het blaasapparaat.

Beide bestuurders werden meegenomen naar het politiebureau. De vrouw weigerde mee te werken aan het onderzoek, wat ertoe leidde dat haar rijbewijs direct werd ingevorderd. Voor zowel de man als de vrouw zal de officier van justitie de hoogst mogelijke straf eisen.