Vianen heeft het vette broertje van de Via Gladiola: de Via Frikandella!

We kennen de beelden allemaal op de vrijdag van de 4Daagse: wandelaars lopen de laatste meters met handen vol gladiolen over de Via Gladiola. Maar een vriendengroep uit het Brabantse Vianen vond dat zij ook wel zoiets konden bedenken en kwamen op het vettige broertje: de Via Frikandella. "De sfeer, de muziek, de geur van frikandel; dat vergeet je niet zomaar."

Wat ooit als grap begon, is nu niet meer weg te denken langs de route. "Een paar jaar geleden begonnen we met het idee om iets geks en lekkers te doen voor de wandelaars," vertelt Kris Boer, een van de initiatiefnemers. "Inmiddels is de Via Frikandella een begrip geworden."

Samen met Team Gore Berk bouwen ze ook dit jaar weer een waar snackfestijn. "We stonden met een vetpan van 90 liter olie klaar om honderden frikandellen te bakken. Voor ons is het dé manier om de wandelaars een zetje in de rug te geven – met een knipoog en een knapperige snack."

Ook dit jaar bleek de Via Frikandella weer een hit. "Het is onze ode aan de frikandel én aan de wandelaars. Want iedereen die 50 kilometer loopt, verdient een vette beloning."