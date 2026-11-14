Intocht Sinterklaas in Grave trekt 20.000 bezoekers: kade staat helemaal vol

De landelijke intocht van Sinterklaas trekt zaterdag massaal publiek naar het Brabantse Grave. De kade waar de goedheiligman rond het middaguur aankomt, is helemaal vol. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Land van Cuijk. Vlak voor de aankomst van Sinterklaas zijn er volgens de gemeente zo'n 20.000 bezoekers in Grave.

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Al vroeg in de ochtend kwamen de eerste gezinnen naar Grave. Rond 11.00 uur was het volgens de gemeente al "gezellig druk". Op beelden van De Gelderlander is te zien dat bezoekers met borden worden gewaarschuwd dat de kade vol is. Rond 12.00 uur wordt de pakjesboot met Sinterklaas en zijn pieten verwacht aan de Maaskade. Vanaf daar trekt de intocht door het centrum richting de Markt, waar een podium staat.

Burgemeester staat klaar voor Sinterklaas

Burgemeester Marieke Moorman ontvangt de goedheiligman bij aankomst. "Volgens mij is heel Grave er klaar voor", zei ze zaterdagochtend tegen Omroep Brabant. De burgemeester weet ook al wat ze tegen Sinterklaas wil zeggen. "Om te beginnen: welkom in Nederland. Welkom in Grave en welkom in Land van Cuijk. Ik ga zeggen dat ik hoop dat hij hier een hele leuke tijd gaat beleven."

Ook zwart geschminkte pieten aanwezig

Op beelden van De Gelderlander is ook een groep zwart geschminkte pieten te zien. Ze delen pepernoten uit aan bezoekers die richting het centrum lopen. Een van hen laat aan de regionale krant weten dat ze niet aanwezig zijn om te protesteren. Edwin Wagensveld, voorman van anti-islamorganisatie Pegida, laat op X weten dat zijn groep met 35 zwart geschminkte pieten in Grave aanwezig is.

De intocht is dit jaar extra bijzonder, omdat voor het eerst een nieuwe Sinterklaas zijn opwachting maakt. Stefan de Walle stopte in september per direct met de rol, die hij sinds 2011 vertolkte. Het is bovendien 26 jaar geleden dat Sinterklaas voor het laatst aankwam in een Brabantse gemeente. De NTR zendt de landelijke intocht vanaf 12.00 uur uit op NPO Zapp (NPO 3).