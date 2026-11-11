Sinterklaasjournaal breekt opnieuw kijkcijferrecord, mysterie rond nieuwe Sint blijft

Het Sinterklaasjournaal blijft miljoenen kijkers trekken. De tweede aflevering van het programma werd dinsdagavond door bijna 2,33 miljoen mensen bekeken. Daarmee scoorde de uitzending zelfs beter dan de eerste aflevering op maandag, die volgens kijkcijferanalist Tina Nijkamp al een record vestigde. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Maandag keken 2,30 miljoen mensen naar het programma. Volgens Nijkamp zijn de cijfers uitzonderlijk hoog. Ze verwacht dat ook de landelijke intocht van Sinterklaas op zaterdag veel kijkers zal trekken.

Wie is de nieuwe Sinterklaas?

Ook in de tweede aflevering bleef het voor kijkers een raadsel wie dit jaar de rol van Sinterklaas speelt. De NTR maakte in september bekend dat een nieuwe acteur de goedheiligman zou gaan vertolken.

Sinds 2011 werd Sinterklaas gespeeld door Stefan de Walle, die destijds het stokje overnam van Bram van der Vlugt. Wie zijn opvolger is, blijft voorlopig een verrassing.