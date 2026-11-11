OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Sinterklaasjournaal breekt opnieuw kijkcijferrecord, mysterie rond nieuwe Sint blijft

TV-programma's

Vandaag, 10:45

Link gekopieerd

Het Sinterklaasjournaal blijft miljoenen kijkers trekken. De tweede aflevering van het programma werd dinsdagavond door bijna 2,33 miljoen mensen bekeken. Daarmee scoorde de uitzending zelfs beter dan de eerste aflevering op maandag, die volgens kijkcijferanalist Tina Nijkamp al een record vestigde. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Maandag keken 2,30 miljoen mensen naar het programma. Volgens Nijkamp zijn de cijfers uitzonderlijk hoog. Ze verwacht dat ook de landelijke intocht van Sinterklaas op zaterdag veel kijkers zal trekken.

Wie is de nieuwe Sinterklaas?

Ook in de tweede aflevering bleef het voor kijkers een raadsel wie dit jaar de rol van Sinterklaas speelt. De NTR maakte in september bekend dat een nieuwe acteur de goedheiligman zou gaan vertolken.

Sinds 2011 werd Sinterklaas gespeeld door Stefan de Walle, die destijds het stokje overnam van Bram van der Vlugt. Wie zijn opvolger is, blijft voorlopig een verrassing.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Sinterklaasjournaal breekt eigen kijkcijferrecord: ruim 2,3 miljoen kijkers
TV-programma's
Sinterklaasjournaal breekt eigen kijkcijferrecord: ruim 2,3 miljoen kijkers
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.