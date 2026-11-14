Sinterklaas treft het met het weer: volop zon, maar ook flinke kou

Sinterklaas heeft zaterdag precies de goede dag uitgekozen voor zijn intocht in Nederland. Na een koude en mistige start breekt de zon op veel plekken door en blijft het de hele dag droog. Wel is het verstandig om een warme jas aan te trekken, want het wordt niet warmer dan 8 of 9 graden. Zondag ziet het weer er een stuk minder feestelijk uit, met regen en een stevige wind.

Zaterdagochtend begint op veel plaatsen in het binnenland koud, met hier en daar lichte vorst. Vooral in het midden, zuiden en oosten komt plaatselijk dichte mist voor. Hiervoor geldt code geel. In de tweede helft van de ochtend verdwijnt de mist naar verwachting en krijgt de zon volop ruimte. Alleen in het noorden blijven mogelijk wat meer wolken hangen. Door de zwakke tot matige zuidenwind voelt het met ongeveer 6 graden een stuk kouder aan.

Na de intocht koelt het zaterdagavond snel af tot rond het vriespunt. Ook de nacht naar zondag wordt koud. Landinwaarts kan de temperatuur plaatselijk dalen tot min 3 graden. Aanvankelijk is het op veel plekken helder, maar later in de nacht neemt vanuit het zuiden de bewolking toe.

Zondag regen en stevige wind

Zondagochtend valt in het oosten en zuidoosten al wat lichte regen. Elders begint de dag nog droog, maar in de loop van de middag trekt vanuit het zuidwesten een regengebied over het land. Daarbij neemt de zuidenwind flink toe. Langs de kust kan het krachtig tot hard waaien. Met 9 tot 10 graden wordt het iets zachter dan zaterdag.

Wil je weten wat het weer volgende week gaat doen? Meteoroloog Stefan van der Gijze vertelt het je in de bovenstaande video.