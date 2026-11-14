KNMI waarschuwt voor dichte mist: code geel in delen van Nederland

Wie zaterdagochtend vroeg de weg op gaat, moet op sommige plekken rekening houden met dichte mist. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Gelderland en delen van Utrecht, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. Door de mist is het zicht plaatselijk minder dan 200 meter, wat gevaarlijke situaties op de weg kan opleveren.

Vooral automobilisten moeten rekening houden met het beperkte zicht. Het KNMI waarschuwt dat de mist op sommige plaatsen zo dicht is dat andere weggebruikers pas laat zichtbaar worden.

Beeld: KNMI

Code geel eerder voorbij

De mist trekt in de loop van de ochtend weg. Aanvankelijk zou code geel tot 10.30 uur gelden, maar het KNMI heeft de eindtijd vervroegd naar 09.30 uur.