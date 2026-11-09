Slecht zicht op de weg: Wanneer moeten je mistlampen aan?

Tijdens frisse herfstdagen met overdag volop zon kan het tijdens de donkere uurtjes flink afkoelen en plaatselijk mist ontstaan. Lokaal kan het zicht zeer beperkt zijn waardoor je op de weg je snelheid automatisch aanpast en zelfs de mistlampen aan moet doen. Maar wanneer is er nu sprake van dichte mist en wanneer mag je welke mistlampen aan doen? Meteoroloog Dennis Wilt weet daar uiteraard alles van en legt het voor je uit.

Zicht op mist

Het weer wordt op diverse plekken in het land bijgehouden. Deels zijn het weerstations van het KNMI, maar ook op alle militaire bases in het land worden observaties gedaan en gedeeld. Verder is er ook nog een uitgebreid netwerk van vrijwilligers die met door het KNMI goedgekeurde meetapparatuur ieder uur een meting de ether in sturen. Dus zo hebben we een goed zicht op het actuele weer op diverse plaatsen in het land.

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Maar bij mist kan het zicht zo lokaal verschillen dat zelfs met de grote hoeveelheid metingen niet altijd overal de mist wordt herkend. Aanvullend zijn de vele camera’s boven de weg en bij daglicht de visuele satellietbeelden. Ondanks dat moet je altijd zelf goed blijven opletten en op tijd anticiperen als je ineens de mist in rijdt.

Het actuele weerbericht zie je bovenaan deze pagina.

Mist en lampen

Als het zicht minder is dan 1000 meter spreken we officieel van mist. Tot die één kilometer noemen we een zichtbelemmering in vochtige lucht nevel. Als het zicht nog maar zo’n 400 meter is kun je er in het verkeer al last van hebben. We spreken we van dichte mist als het zicht 200 meter of minder is, dan wordt het ook gevaarlijk en geeft het KNMI een code Geel uit om je te waarschuwen.

Langs de weg staan om de 100 meter hectometerpaaltjes, dus als je er nog maar twee of minder ziet langs komen weet je dat het zover is. Je mag dan ook je voorste mistlampen aan doen. Wordt het zicht minder dan 50 meter mag je ook je mistlamp aan de achterkant van de auto aan doen. Een goede indicatie zijn lantarenpalen die 50 meter uit elkaar staan en de witte strepen op de weg. Van streep tot streep is 12 meter, dus als je er nog maar vier ziet zet de mistlamp achter aan.

Pas vooral ook je snelheid aan zodat je goed kunt anticiperen op je voorganger. Het onnodig aanzetten of aanlaten van mistlampen, die erg fel en verblindend kunnen zijn, kan je trouwens een flinke boete opleveren.

Dichte mist en krabben

Later vanavond, en in de nacht naar dinsdag, ontstaat op steeds meer plaatsen mist en zakt de temperatuur verder onderuit. Plaatselijk neemt het zicht verder af en vormt zich ook weer dichte mist. Daarbij koelt het landinwaarts op veel plaatsen af tot net iets onder het vriespunt en kan de mist ook nog aanvriezen. Dus trek er morgenochtend ook maar wat extra tijd voor uit om de autoruiten te krabben.

Daarna extra uitkijken als je de weg op gaat en uiteraard op tijd de juiste verlichting voeren. Morgenochtend is de mist ook niet zomaar verdwenen. Er zijn zelfs plekken waar het grijs blijft, ook al verbetert het zicht wel geleidelijk. Woensdag hebben we de mistlampen niet meer nodig, maar wel de ruitenwissers. Later in de week komt de zon overdag weer tevoorschijn en neemt tijdens heldere nachten de kans op vorst en mist weer toe.