Code geel voor dichte mist: KNMI waarschuwt weggebruikers

In het noordoosten van Nederland gold maandagochtend tot 05.00 uur code geel om dichte mist. Eerder gaf het KNMI nog een waarschuwing uit die liep tot 10.00 uur, maar dit werd al eerder ingetrokken omdat de mist sneller oploste. Het zicht was plaatselijk minder dan 200 meter.

Weggebruikers in Drenthe en delen van Groningen en Overijssel moesten rekening houden met vertragingen op de weg en gevaarlijke situaties door de plotselinge mist.

Het KNMI gaf tot voor kort waarschuwingen die voor hele provincies golden. Sinds begin vorige week kan de weerdienst gerichter waarschuwen. Het instituut wil er zo voor zorgen dat mensen beter weten waar ze gevaarlijk weer kunnen verwachten. Eerder in het weekend gaf het KNMI voor het eerst een plaatselijke waarschuwing.