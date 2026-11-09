Zonnige start van de week, maar ook vorst op komst

Maandagochtend begint de nieuwe werkweek lokaal met mist, maar op veel plaatsen schijnt al snel de zon. In de noordelijke provincies zijn wat meer wolken en langs de noordwestkust kan een bui vallen, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Maandagmiddag blijft het vrijwel overal droog en schijnt de zon geregeld. In het noorden wordt de zon afgewisseld met wolkenvelden en kan op de Wadden een enkele bui vallen. Met weinig wind wordt het zo'n 11 graden. Maandagavond koelt het snel af en ontstaat op steeds meer plaatsen mist. In de nacht naar dinsdag gaat het landinwaarts op veel plaatsen licht vriezen.

Zon breekt door

Dinsdagochtend begint koud en lokaal grijs met mist, nevel en laaghangende wolkenvelden. De zon breekt uiteindelijk op steeds meer plaatsen door, maar in het noordoosten kan dat nog even duren. Met een matige oostenwind blijft het dinsdagmiddag fris met maximaal 8 graden.

Woensdag en donderdag zijn er perioden met regen. Later in de week wordt het weer droog en schijnt geregeld de zon bij temperaturen rond 10 graden.