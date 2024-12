Gratis 'tweedehands' kerstbomen: voor een kerstsfeer zonder schuldgevoel

In aanloop naar de feestdagen organiseert Stichting Meerbomennu deze week een speciale kerstbomenactie waarbij gratis bomen worden uitgedeeld. Het gaat om jonge dennenbomen die zijn weggehaald van natuur- en landbouwgebieden waar ze ongewenst zijn.

Deze zaailingen kunnen daar andere planten verdringen of de groei van gewassen belemmeren. Vrijwilligers graven ze zorgvuldig met wortel en al uit. Daardoor krijgen de bomen een tweede kans als kerstboom in plaats van vernietigd te worden.

De actie, die inmiddels vijf jaar bestaat, vindt plaats op diverse locaties in Nederland. De bomen zijn gratis beschikbaar voor geïnteresseerden en kunnen na de feestdagen opnieuw geplant worden. In Utrecht worden voornamelijk grove dennen aangeboden, een soort die vanwege hun stevige takken en groene uitstraling geschikt is als kerstboom.

Ook andere boomsoorten

Op de ophaallocaties wordt een grote belangstelling verwacht. Veel mensen hebben zich al aangemeld om een boom op te halen. Zo zijn er in het eerste uur van de uitdeelactie in Utrecht al meer dan 25 reserveringen geplaatst. De stichting biedt daarnaast ook andere boomsoorten en struiken aan, zoals berken, wilgen en frambozenstruiken.

Geïnteresseerden kunnen nog tot zondag terecht op verschillende plekken om hun duurzame kerstboom of plant op te halen.