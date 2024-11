Kerstboom is wapen tegen winterdip: Nederlanders kopen 'm steeds eerder

Zeker 1 op de 4 Nederlanders (26 procent) zet de kerstboom al op vóór 5 december, terwijl 52 procent van de Nederlanders wacht tot Sinterklaas het land uit is. Kerstboomverkopers spelen slim in op die 26 procent door de verkoop steeds eerder te starten. Traditiedeskundigen zien hierin een verschuiving in tradities, terwijl psychologen wijzen op de positieve effecten van kerstversiering op ons geluksgevoel. De kerstboom groeit uit tot hét wapen tegen de winterdip.

Dit jaar verwacht 78 procent van de Nederlandse huishoudens een kerstboom in huis te hebben, tegenover 77 procent in 2023, en 76 procent in 2019. 14 procent van de Nederlanders, dat zijn 1,2 miljoen huishoudens, had afgelopen weekend al een kerstboom staan.

Frank van der Groep, kerstboomverkoper, ziet dat de kerstgekte steeds eerder begint. "Sinterklaas maakt niet meer uit. Begin november komen ze al vragen: wanneer komen de bomen?", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Maar we kunnen niet vroeger beginnen. Het moet wel mooi blijven tot de Kerst."

Frank denkt inderdaad dat de boom iets te maken heeft met de winterdip. "Overal in de wereld is oorlog en armoede, en hier kan het allemaal nog. Ook in coronatijd zag je dat mensen massaal kerstbomen eerder kochten. Er is zo veel ellende, mensen zijn blij dat het hier wel kan."

Het was wat sippig de laatste tijd, met het weer. Dan neig je er naar om nu al een kerstboom neer te zetten. Kersboomkoper

Een koper van een kerstboom zegt dat het niet per se de situatie in de wereld is die er nu voor zorgt dat ze eerder een kerstboom koopt, maar ze denkt wel dat het weer iets te maken heeft met de situatie. "Het was wat sippig de laatste tijd, met het weer. Dan neig je er naar om nu al een kerstboom neer te zetten."

Een ander is het er niet mee eens. Die haalt alleen twee kleine boompjes in huis. "Als je een echte kerstboom al haalt voor Sinterklaas, dan gaat dat na een paar weken gewoon vervelen. En dan denk je weg met dat ding, terwijl Kerst nog niet eens voorbij is."