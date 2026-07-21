Blauwe Dinsdag zit erop: 805 uitvallers en 12 diskwalificaties op eerste dag Vierdaagse

De eerste dag van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en we kunnen de balans opmaken: hoeveel lopers hebben de finish gehaald en hoeveel wandelaars hoeven woensdag niet terug te komen vanwege een diskwalificatie?

Aan de eerste dag (Blauwe Dinsdag) begonnen ruim 45.000 lopers vol goede moed aan hun tientallen kilometers lange wandeltocht. Na 17.00 uur waren 805 lopers niet op tijd over de finish gekomen of niet eens begonnen met wandelen. Door deze eerste afvallers begint de tweede wandeldag met 44.956 lopers.

Beeld: 4Daagse

Naast de afvallers waren er rond 15.30 uur ook twaalf mensen gediskwalificeerd. Volgens marsleider Henny Sackers gaat het om twee militairen die minder dan de verplichte 10 kilo bepakking bij zich hadden en tien reguliere deelnemers die vooral sjoemelden met de gelopen afstand. Het aantal diskwalificaties kan later op de dag nog oplopen. In ieder geval één deelnemer is tegen de uitsluiting in beroep gegaan.

Als eerste over de finish

Als eerste kwam rolstoeldeelnemer Ronald van Dort uit Ridderkerk binnen. Hij doet voor de zevende keer mee aan de Vierdaagse en legt dit jaar dagelijks 50 kilometer af. Volgens Van Dort was het in de vroege ochtend nog verrassend fris. "Normaal rijd ik 12 tot 13 kilometer per uur, maar bij de Vierdaagse moet ik achter de safetycar blijven. Dan krijg je het best koud."

De eerste dag verliep niet bij iedereen voorspoedig . Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein. Deze man, die de 30 kilometer zou lopen, is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Sackers is er door de organisatie en het Rode Kruis "heel snel geacteerd en adequaat gereageerd". Over de toestand van de man kan Sackers in verband met diens privacy niets zeggen.

Aantal geprikte blaren

Ook het Rode Kruis kijkt terug op een "hele goede wandeldag". Bij de eerste verzorgingspost waren rond 08.00 uur al ongeveer dertig blaren behandeld. Opvallend genoeg ging het daarbij vooral om jongere deelnemers. Volgens het Rode Kruis zijn ervaren, vaak oudere, wandelaars doorgaans beter voorbereid.

Langs de route zijn de hele week meerdere hulpposten ingericht. Op het finishterrein is daarnaast een veldhospitaal ingericht, onder meer met een koelbad voor wandelaars die oververhit raken. Door de gematigde temperaturen verwacht het Rode Kruis daar deze week weinig gebruik van.

Door een storing in het systeem kan de hulporganisatie nog geen cijfers geven over het aantal geprikte blaren, maar operationeel leider Han Pelster heeft op basis van situatierapporten vanuit de verzorgingsposten de indruk dat alles "conform verwachting" is verlopen. "Geen bijzondere pieken, geen hele lange wachttijden."