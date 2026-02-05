Epstein-ophef raakt Sylvia Geersen diep: 'Wist niet wat er speelde'

Sylvia Geersen heeft opnieuw duidelijk stelling genomen tegen de suggesties die rondgaan over haar contact met Jeffrey Epstein. In een donderdag gedeelde persverklaring maakt het model duidelijk dat ze in die periode niets wist of kon vermoeden over misbruik van minderjarige meisjes. Daar moet volgens haar "geen enkel misverstand" over bestaan.

Geersen legt uit dat het contact ontstond toen ze begin twintig was en werkte als model. Via een collega kwam ze in aanraking met Epstein, die zich volgens haar presenteerde "als iemand met connecties in de modewereld". "Destijds had ik geen reden om aan zijn goede bedoelingen te twijfelen", schrijft ze in de verklaring.

Ook Yfke Sturm kwam voor in de Epstein-files, zo vonden Hart van Nederland en Shownieuws afgelopen week. Zij had jarenlang veel expliciet contact met de veroordeelde zedendelinquent:

9:01 Yfke Sturm in Epstein-files: jarenlang veel expliciet contact met Epstein

De verklaring volgt op het opduiken van mailwisselingen tussen Geersen en Epstein. Online werd daaruit gesuggereerd dat het model Epstein aan meisjes zou hebben geholpen. Die suggestie wijst Geersen resoluut van de hand.

'Gelezen met de kennis van nu'

Volgens Geersen worden de e-mails verkeerd geïnterpreteerd. "De e-mails die nu circuleren worden gelezen met de kennis van nu, maar zijn geschreven in een volstrekt andere context", schrijft ze. Het ging volgens haar om "snelle, informele berichten" die ze tussendoor verstuurde tijdens haar werk.

Ze geeft aan dat ze in gesprekken met Epstein na verloop van tijd wel druk, manipulatie en ongepaste opmerkingen ervoer. "Soms reageerde ik daar luchtig of grappend op", stelt ze, maar signalen van misbruik van minderjarigen zouden haar nooit hebben bereikt.

Oproep om privacy

Geersen zegt dat ze ook later niet wist waarom Epstein in de gevangenis belandde. "Mij werd verteld dat het een fiscale achtergrond had en dat zijn accountant en advocaat dit zouden afhandelen", schrijft ze. Ze benadrukt dat Epstein veel slachtoffers heeft gemaakt en dat zij "steun en compassie" verdienen. Tegelijkertijd vraagt ze om haar eigen privacy te respecteren.

Het management van Geersen laat aanvullend weten dat de situatie "grote impact" op haar heeft. Daarom zal het model voorlopig geen interviews of andere verklaringen meer geven.