Yfke Sturm in Epstein-files: jarenlang intensief en expliciet contact met Epstein zelf

Yfke Sturm komt uitgebreid voor in nieuwe Epstein files die vrijdag zijn vrijgegeven door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Shownieuws en Hart van Nederland vonden honderden documenten waarin haar naam opduikt, waaronder zeer expliciete privéberichten tussen het Nederlandse topmodel en Jeffrey Epstein. De stukken laten zien dat de twee sinds eind 2011 intensief contact hadden, via e-mail, sms en Skype.

Epstein was op dat moment al een veroordeelde zedendelinquent. In 2008 werd hij veroordeeld voor het aanzetten van een minderjarige tot prostitutie en moest hij zich registreren als zedendelinquent. Uit de vrijgegeven documenten over het strafrechtonderzoek naar Epstein blijkt dat het contact met Sturm begon jaren na die veroordeling.

Vriendschappelijk begin en aanbiedingen

Het contact start vriendelijk. Op 21 december 2011 schrijft Epstein aan Sturm dat zij hem kan helpen bij het vinden van nieuwe assistenten. In dat bericht staan opvallend veel spelfouten, zoals die vaker in de documenten voorkomen. Epstein schrijft: "You can help me find new assistants. =ou have good judgement and a good eye. I am going to start, four new =usinesses and need more help. Smart young , men or women„ ambi=ious, and willing to work hard , long hours, lots of travel." Ze mogen niet ouder zijn dan 25 jaar, zegt hij daarbij.

Ook wenst Epstein haar een fijne verjaardag in 2011. Een jaar later geeft hij haar voor haar verjaardag zelfs een cadeau, blijkt uit de pas vrijgegeven stukken.

Epstein bemoeit zich ook met de scheiding van Sturm en haar toenmalige partner Imad Izemrane. Hij helpt bij geldzaken, biedt aan om scheidingsadvocaten te regelen en dicteert zelfs letterlijk wat Sturm tegen haar ex moet zeggen. In een bericht schrijft Epstein onder meer: "next we will send emad a nastigram that says , i dont think you want everyone to kmow that you lived off of me for many years, that your finacnes are soely as a result of you getting money from young models."

Expliciete gesprekken en fotoverzoeken

Al snel worden de gesprekken seksueel expliciet. Op 24 februari 2012 schrijft Sturm: "Thinking of u waking me up with ur hard dick from the back.." Diezelfde dag vroeg Epstein haar al om een foto in een zogenoemde 'massage pose'. "Take photo in mirror massage pose please", schrijft hij. Sturm reageert: "I can't, there's people around. Check this for now, just got it." Epstein antwoordt later: "try again„ make it very very sexy".

Op 29 februari 2012 vraagt Epstein Sturm opnieuw om foto’s. "can you send more photos that you take, I like that, how about a naked ass.?" Daarop volgt een antwoord, vermoedelijk van Sturm maar haar naam is in het document bij deze reactie weggelakt: "Wish I was there.. You could touch my naked ass live then". En op 19 maart 2012 schrijft Epstein: "thinking of your naked ass up on all fours however".

In januari 2012 raadt Epstein in een mail aan een derde aan om Sturm massage­technieken te leren. In die mail wordt Sturm ge-cc’d: "if you could give my great friend yfke a massage and begin to teach her some techniques I would appreciate it".

Skype, ruzies en excuses

Uit de documenten blijkt ook dat Epstein en Sturm regelmatig via Skype contact hadden. Op 5 april 2012 vraagt hij: "when is my skype show tonight?" Sturm antwoordt: "Sorry the show only airs ones a month.."

Er zijn ook momenten van onenigheid. Epstein schrijft in februari 2012: "I take promises serioulsy,, if you don't think you will 100 percent do it,, don't promise". Sturm biedt daarna excuses aan. Later klaagt Epstein dat hij zich aangevallen voelt na het delen van een verhaal. "I will not be spoken to again , the way you did today„ I shared an adult story with you with a quote from a ten year old, you attacked me for being disrespectful". Sturm reageert: "I'm really sorry that I upset/hurt you, because you don't deserve that, you are a great guy and I'm very thankful for the time we've spend together.."

Minder contact en opvallende reactie

Na 2012 lijkt het contact af te nemen. In 2013 en 2014 zijn er minder berichten in de nu vrijgegeven bestanden. In 2015 laat Sturm aan Epstein weten dat ze zwanger is van haar vriend.

Een half jaar later, vlak na de geboorte van haar kind, raakt Sturm zwaargewond bij een motorbootongeluk. "It seems she had a very bad accident on a motorised surf board and =s now in critical condition", schrijf een vriend aan Epstein. Epstein reageert kort daarop met de zin: "stay with smart people its safer".

Tegelijk blijft er veel onduidelijk over de aard en omvang van het contact tussen Sturm en Epstein. Niet alle documenten zijn openbaar en het is niet duidelijk of alle communicatie inmiddels boven tafel is. Ook is niet bekend hoe Sturm zelf terugkijkt op dit contact en wat zij wist over Epsteins verleden op het moment van hun berichtenverkeer. Shownieuws heeft geprobeerd Yfke Sturm zondag te bereiken voor een reactie, maar zij was niet bereikbaar.