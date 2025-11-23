Terug

Epstein-slachtoffer Thysia opgelucht na vrijgave dossiers: 'Een overwinning'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 20:31 - Update: 1 uur geleden

Voor Thysia Huisman, oud-model uit Amsterdam, was deze week een mijlpaal. Donald Trump stemde onder druk van het Congres in met het openbaar maken van de zogeheten Epstein-files. In deze dossiers staat mogelijk wie op de hoogte waren van het misbruik door Jeffrey Epstein.

Huisman werd op haar 18e verkracht door Epsteins Franse handlanger Jean-Luc Brunel. "Na de zelfmoorden van Epstein en Brunel bleef de zaak onaf. Het feit dat de documenten nu worden vrijgegeven, betekent dat er opnieuw naar de zaak kan worden gekeken. Dat voelt als een overwinning", vertelt ze.

Het oud-model schreef in 2020 het boek Close-up over haar ervaringen. Ze hoopt dat de vrijgave leidt tot nieuwe stappen: "Voor slachtoffers is dit een zaak van de lange adem. De kans dat Trump in de documenten staat, acht ik nihil. Waarschijnlijk is zijn naam er met typex uitgehaald. Maar het gaat niet alleen om Trump. Dit draait om veel meer mensen, een heel netwerk."

Volgens Huisman zijn veel slachtoffers opgelucht. "Via Instagram heb ik contact met anderen. Zij waren echt euforisch. Dat de documenten eindelijk worden vrijgegeven, is heel bijzonder."

Door Redactie Hart van Nederland

