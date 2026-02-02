Volg Hart van Nederland
Yfke Sturm doorbreekt stilte na Epstein-ophef: 'Naïef en heb er spijt van'

Vandaag, 14:17

Het Nederlandse model Yfke Sturm (44) heeft voor het eerst gereageerd op de ophef rond haar naam in de vrijgegeven Epstein-documenten. In een schriftelijke verklaring aan RTL Boulevard zegt ze diep mee te leven met de slachtoffers. Ook noemt ze haar eerdere contact met Jeffrey Epstein een ernstige inschattingsfout.

Volgens Yfke gaan haar gedachten allereerst uit naar vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. "Boven alles gaan mijn gedachten uit naar de vrouwen en meisjes bij wie schade is aangedaan. Ik geloof hen, ik steun hen en ik veroordeel ondubbelzinnig het misbruik dat zij hebben meegemaakt", schrijft ze. Ze benadrukt dat haar verklaring niets afdoet aan de ernst en de blijvende impact van deze misdaden.

Naïef

Het model erkent dat ze in het verleden naïef is geweest. "Met de kennis van nu zie ik in dat mijn eerdere betrokkenheid een ernstige inschattingsfout was. Destijds was ik naïef en had ik geen volledig beeld van wie Epstein werkelijk was en van de schade die hij aanrichtte. Daar heb ik diep spijt van", aldus Yfke.

Daarnaast wijst ze op haar inzet voor vrouwenrechten. "Gedurende mijn hele leven en carrière heb ik mij consequent ingezet voor vrouwenrechten, de veiligheid van vrouwen en het recht van overlevenden om met waardigheid en respect te worden gehoord." Volgens haar zijn die waarden onveranderd. Ze zegt solidair te zijn met slachtoffers en hervormingen te steunen die bijdragen aan gerechtigheid.

Ook de manager van Yfke Sturm reageert bij Boulevard op de kwestie. "Ik leef mee met allen die hierbij betrokken zijn en laat via deze weg weten dat de gebeurtenissen plaatsvonden in een periode waarin ik Yfke niet vertegenwoordigde", laat hij weten.

Ophef

De ophef ontstond nadat Shownieuws en Hart van Nederland zondagavond meldden dat de naam van Yfke Sturm veelvuldig voorkomt in de zogeheten Epstein-files. Het zou gaan om honderden documenten, waaronder zeer expliciete privéberichten. Uit de stukken blijkt dat Epstein en het Nederlandse model sinds eind 2011 intensief contact hadden, in een periode waarin Epstein al was veroordeeld voor zedendelicten. Ook hebben de twee veel seksueel getinte berichten uitgewisseld.

Door Redactie Hart van Nederland

