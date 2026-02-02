Volg Hart van Nederland
Epstein masturbeerde zich in bijzijn model Sylvia Geersen: 'Was traumatisch'

BN'ers

Vandaag, 20:53

De overleden Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein had 20 jaar geleden regelmatig contact met het Nederlandse model Sylvia Geersen. Dat bevestigt de inmiddels 40-jarige Rotterdamse maandag aan De Telegraaf. Volgens haar was dat contact grensoverschrijdend en heeft het haar een trauma bezorgd.

Volgens Geersen zou Epstein zich een keer in haar bijzijn hebben bevredigd, vertelt ze aan de krant. "Hij heeft me toen met geen vinger aangeraakt, maar wel recht voor me handelingen verricht waardoor ik in shock raakte. Ik was 21 en totaal overweldigd door wat ik meemaakte. Ik heb nooit met iemand durven praten over wat er in die periode allemaal is gebeurd. Het was traumatisch", aldus het model tegen De Telegraaf.

Ook het Nederlandse model Yfke Sturm komt uitgebreid voor in nieuwe Epstein files die vrijdag zijn vrijgegeven door het Amerikaanse ministerie van Justitie:

Yfke Sturm in Epstein-files: jarenlang veel expliciet contact met Epstein
9:01

Yfke Sturm in Epstein-files: jarenlang veel expliciet contact met Epstein

Geersen zegt verder in gesprek te zijn met een Amerikaans advocatenkantoor over een eventuele schadevergoeding. Volgens het model was ze in die periode "zo groen als gras" en manipuleerde Epstein haar. "Hij was aardig, hielp me met modellenwerk, adviseerde me en regelde een borstverkleining bij de beste chirurg van New York, omdat dat beter zou zijn als Victoria's Secret-model. Zo manipuleerde hij mij. Dat was allemaal vóór dat incident. Daar schrok ik van en ik probeerde daarna steeds meer afstand te houden."

'Leven totaal op zijn kop'

Het leven van Geersen staat momenteel "totaal op zijn kop", zegt ze tegen De Telegraaf. "Het is echt een trauma voor me. Er gebeurt nu zoveel in mijn leven. Mijn verloofde is vorige week gearresteerd en zit vast in Spanje, en nu dit weer. Ik weet even niet meer wat ik moet doen. Vorige week leek alles nog zo rooskleurig, maar op dit moment staat mijn leven totaal op zijn kop."

Door ANP

