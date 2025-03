Peter Gillis niet verdacht van één, maar meerdere mishandelingen ex Nicol

Realityster en ondernemer Peter Gillis wordt niet meer verdacht van één, maar van meerdere mishandelingen van zijn ex-partner Nicol Kremers. Dat werd maandag duidelijk in de rechtbank in Den Bosch. De zaak wordt voorlopig uitgesteld.

Gillis werd in eerste instantie alleen beschuldigd van een mishandeling op 29 mei 2022 in vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Hij zou Kremers toen onder meer in haar rug en neus hebben gebeten. De strafzaak stond eigenlijk al in 2023 gepland bij de politierechter, maar werd verplaatst omdat zijn ex ook nog aangifte deed van andere mishandelingen.

Het Openbaar Ministerie vindt dat de zaak naar de meervoudige kamer moet worden doorverwezen, wat inhoudt dat hij zich voor drie rechters moet verantwoorden. De twee mishandelingszaken worden dan tegelijkertijd behandeld. Welke exacte verdenkingen erbij komen, is onduidelijk. Een nieuwe datum is ook nog niet bekend. Gillis en Kremers waren beiden niet aanwezig in de rechtszaal.

Boek

Kremers verzocht onlangs - zonder succes - aan de rechter om haar ex onder ede te laten horen om zo te bewijzen dat ze een contract onder dwang zou hebben getekend. Volgens dat contract zou ze niets mogen zeggen over gebeurtenissen tijdens de relatie. Ze is van plan een boek uit te brengen over haar leven, maar de publicatie daarvan is uitgesteld.

De mishandelingszaak is niet de enige zaak die tegen Gillis loopt. Het OM eiste in januari nog achttien maanden celstraf, waarvan zes voorwaardelijk, tegen hem voor onder meer het jarenlang plegen van belastingfraude. Die uitspraak is 10 april.

ANP