Opnieuw klap voor Peter Gillis: tonnen boete voor huisvesting migranten

Vastgoedondernemer Peter Gillis moet ruim 300.000 euro betalen aan de gemeente Loon op Zand omdat hij in 2019 arbeidsmigranten huisvestte op een van zijn vakantieparken in Kaatsheuvel. Daarmee houdt de Raad van State woensdag een eerder oordeel van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in stand.

Peter Gillis kreeg vorige maand te horen dat hij geen getuigenis hoeft af te leggen in de zaak die zijn ex Nicol Kremers tegen hem heeft aangespannen over hun scheiding. Bekijk zijn reactie in de video bovenaan dit artikel.

Dwangsom

Het college van Loon op Zand maande Gillis op 18 januari 2019 om op uiterlijk 27 januari 2019 om 23.00 uur geen arbeidsmigranten meer te huisvesten op het vakantiepark in het Brabantse dorp. Daarbij werd een dwangsom van 152.000 euro per overtreding opgelegd. Bij controles op 28 januari en 8 februari bleek Gillis nog arbeidsmigranten te huisvesten, wat inhield dat hij 304.000 euro moest betalen aan de gemeente.

Gillis was het niet eens dat het om arbeidsmigranten ging en maakte bezwaar. Volgens hem zou onder meer een van twee aangetroffen Slowaakse mannen eigenaar zijn van een chalet en daarom geen arbeidsmigrant zijn, maar hiervoor levert Gillis geen bewijs. De mannen gaven bij de controles zelf aan te werken voor een Nederlandse werkgever en het chalet te gebruiken als huisvesting. Een adres in Slowakije werd door hen opgegeven als woonplaats. Het college maakte daaruit op dat het om arbeidsmigranten ging en daar ging de rechtbank in mee en de Raad van State bevestigt dat oordeel.

