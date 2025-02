Peter Gillis hoeft niet te getuigen in zaak met ex Nicol over scheiding

Peter Gillis hoeft geen getuigenis af te leggen in de zaak die zijn ex Nicol Kremers tegen hem heeft aangespannen over hun scheiding. De rechtbank in Den Bosch besloot maandag dat een getuigenverhoor niet nodig is. Kremers had gevraagd om een verklaring onder ede van Gillis, omdat ze wil aantonen dat ze onder dwang een geheimhoudingsverklaring heeft getekend na mishandeling door haar ex.

Volgens de overeenkomst die Kremers destijds ondertekende, mag ze geen uitspraken doen over wat er in hun relatie is gebeurd. Ze beweert echter dat ze hiertoe is gedwongen en wilde haar ex onder ede laten verklaren. De rechtbank ziet daar geen reden toe, omdat de zaak al in een vergevorderd stadium is en Kremers al uitgebreid verweer heeft gevoerd tegen de vaststellingsovereenkomst.

Kremers wordt bijgestaan door slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. Hij laat weten dat zijn cliënte hoopt dat de strafrechter nu snel de mishandelingszaak tegen Gillis inhoudelijk behandelt. “Zij wil dit hoofdstuk van een moeilijke en onzekere periode eindelijk afsluiten”, aldus Diekstra.

Verwikkeld in juridische strijd sinds scheiding

Het voormalig koppel, bekend van de SBS6-realityserie Massa is Kassa, zette in februari 2023 een punt achter hun relatie. Sindsdien zijn ze verwikkeld in juridische conflicten. Naast de civiele zaak over de geheimhoudingsverklaring loopt er ook een strafzaak tegen Gillis, waarin hij wordt beschuldigd van mishandeling.

