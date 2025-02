Peter Gillis ook vervolgd voor andere mishandelingszaken naast die van ex Nicol

Het Openbaar Ministerie vervolgt ondernemer en realityster Peter Gillis ook voor andere mishandelingszaken, naast die van zijn ex-partner Nicol Kremers. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Shownieuws.

Een woordvoerder van het OM laat weten dat er sprake is van een "voorlopige tenlastelegging". Het is niet bekend om welke vermeende mishandelingen het gaat. Kremers stelt dat Gillis haar in 2022 heeft mishandeld.

Op 24 maart vindt een korte zitting plaats, waarin de zaken worden doorverwezen naar de meervoudige kamer. De inhoudelijke behandeling van de zaken vindt op een later moment plaats. Een datum daarvan is nog niet bekend.

Lees ook: Peter Gillis verkoopt alle negen Nederlandse vakantieparken

Kremers' advocaat Sébas Diekstra laat weten dat zijn cliënt "opgelucht" is dat het OM ook andere vermeende mishandelingen wil vervolgen. "Op dit moment heeft zij geen behoefte om verder inhoudelijk te reageren op de zaak. Zij ziet de verdere ontwikkelingen in het strafproces met vertrouwen tegemoet en hoopt deze ingrijpende periode spoedig te kunnen afsluiten."

Verkoop vakantieparken

Eerder vrijdag kwam naar buiten dat Gillis en zijn familie al hun negen Nederlandse vakantieparken verkopen. Gillis nam dat besluit "door het samenspannen en optreden van de autoriteiten" tegen hem en zijn bedrijf, liet hij weten in een persverklaring.

ANP