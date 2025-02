Peter Gillis verkoopt alle negen Nederlandse vakantieparken

Peter Gillis en zijn familie verkopen al hun negen Nederlandse vakantieparken. Er is een koopcontract ondertekend, de naam van de koper is niet bekendgemaakt. Gillis heeft de beslissing om de parken te verkopen naar eigen zeggen genomen "door het samenspannen en optreden van de autoriteiten" tegen hem en zijn bedrijf.

Tegen de vastgoedondernemer en realityster Gillis loopt een rechtszaak voor onder meer het jarenlang plegen van belastingfraude via zijn vakantieparken. Ook werden de parken illegaal bewoond door mensen. Uiteindelijk moesten alle locaties sluiten "en was er ook geen zicht op heropening", aldus de familie in een persbericht. Vanwege een "onhoudbare situatie" is Gillis op zoek gegaan naar een koper voor de parken.

Gillis is vrijdag niet direct bereikbaar voor een reactie.

Succes

In een persbericht wordt teruggeblikt op de start van Oostappen met de aankoop van het eerste park in 1986 dat tegenwoordig Prinsenmeer heet, in het Noord-Brabantse Ommel. Daarna heeft de familie "altijd hard gewerkt, samen met de vele medewerkers" om de parken een succes te maken. "En dat is gelukt", zo valt te lezen.

Het doet de familie dan ook pijn dat met de verkoop een einde is gekomen aan de Oostappen Groep in Nederland. "We hadden ons de toekomst van ons familiebedrijf in Nederland anders voorgesteld."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Oplevering

De ondernemers bereiden nu de uiteindelijke oplevering van de parken voor. Het moment daarvan zal "in goed onderling overleg tussen koper en verkoper" worden gekozen. De familie is "verheugd dat we uiteindelijk een koper hebben gevonden die de werkgelegenheid zal garanderen".

Naast de belastingfraudezaak heeft de voormalige vriendin van Gillis, Nicol Kremers, in een andere zaak haar ex beschuldigd van mishandeling.

ANP