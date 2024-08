Gillis moet oud-medewerker alsnog betalen voor overuren en te laag salaris

Peter Gillis moet een oud-medewerker uit Deurne alsnog betalen voor meer dan 1.600 overuren. Dit oordeelde de rechter in Den Bosch. Daarnaast was de man volgens de rechtbank een salarisschaal te laag ingedeeld en heeft hij om die reden recht op meer achterstallig loon.

De oud-chef raakte in juli 2022 arbeidsongeschikt na een burn-out, die hij wijt aan de hoge werkdruk. Hij stelde dat hij jarenlang tientallen overuren per week maakte, maar slechts betaald kreeg voor een 38-urige werkweek. Daarom eiste hij ruim 210.000 euro aan achterstallig loon.

Vier weken

Gillis beweerde dat de werknemer buiten het hoogseizoen juist minder uren hoefde te maken, soms zelfs maar drie dagen van drie uur per week. Maar de rechter stelde de man in het gelijk over de overuren en de te lage inschaling. Het vakantiepark heeft nu vier weken de tijd om uit te rekenen hoeveel Gillis de man precies moet betalen. De rechter oordeelde echter dat de man niet voldoende heeft aangetoond dat zijn burn-out direct te wijten is aan zijn werk bij het park.

Hart van Nederland/ANP