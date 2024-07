Mark Gillis heeft het 'lichamelijk en mentaal heel zwaar', familie dankbaar voor steun

Mark Gillis is sinds een week van de intensive care af, maar zijn herstel gaat nog "echt stapje voor stapje". Dat laat zijn vader Peter Gillis in een update weten. "We helpen hem waar we kunnen, maar ook wij als familie hebben een zware tijd met veel zorgen."

Volgens Peter kost alles zijn zoon enorm veel energie. Mark oefent fysiek, maar ook mentaal. "Zo worden er onder andere geheugentrainers gedaan, moet hij dingen in elkaar zetten en proberen ze hem veel zelf te laten zeggen en nadenken."

Zijn familie is naar eigen zeggen "enorm trots" op hem. "Maar we zien ook dat hij het lichamelijk en mentaal heel zwaar heeft", aldus Peter.

Ernstige longontsteking

De 28-jarige Gillis werd vorige maand in kritieke toestand opgenomen en bleek een ernstige longontsteking te hebben. De familie Gillis bedankt nogmaals al het personeel dat voor Mark zorgt en "iedereen die aan hem denkt en zijn medeleven toont". "Daar halen we energie uit", besluiten Peter en Wendy.

Hart van Nederland/ANP