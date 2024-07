Mark Gillis begint 'langzaamaan wakker te worden'

De toestand van realityster Mark Gillis is verbeterd. "Mark heeft zijn ogen opengedaan en begint langzaamaan wakker te worden", laat zijn vader Peter weten aan het ANP. Gillis spreekt van "een dag met een gouden randje".

De 28-jarige Gillis werd eind vorige maand in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hij bleek een ernstige longontsteking te hebben. Even leek het beter te gaan, maar vrijdag meldde Peter dat de toestand van zijn zoon was verslechterd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Beademingsbuisje uit keel

"Sinds vandaag maakt Mark goede stappen en vonden de artsen het haalbaar om een soort test te doen, om te bekijken hoe het Mark verging om zonder de beademingsmachine volledig zelf te ademen. Deze test heeft hij goed doorstaan en direct daarna is dan ook eindelijk, na zeventien dagen, het beademingsbuisje uit zijn keel gehaald", vertelt Gillis.

"Mark moet nu nog erg rustig aan doen. We willen niet dat die machine weer terug aan moet. We willen alleen nog maar vooruit."

'Ontzettend trots'

Peter en zijn familie zijn "ontzettend trots" op Mark. Ook bedankt hij alle artsen en verplegers. "Uiteraard ook nogmaals bedankt voor alle steun en betrokkenheid die iedereen toont."

De familie wordt sinds 2020 door SBS6 gevolgd voor de realityserie Familie Gillis: Massa Is Kassa.