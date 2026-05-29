OM wil miljoenen aan crimineel vermogen afpakken van Quincy Promes

Maar liefst 8 miljoen euro. Dat is het bedrag aan crimineel vermogen dat het Openbaar Ministerie (OM) oud-profvoetballer Quincy Promes wil afpakken. Volgens het OM zou hij dat geld hebben verdiend met het smokkelen van illegale goederen, namelijk drugs.

Het OM wil daarnaast 62.000 euro afpakken van zijn neef Marylio V. (34). Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure bij de rechtbank in Amsterdam. Zowel Promes als zijn neef waren niet aanwezig bij de zitting. Promes zit momenteel nog in voorarrest.

