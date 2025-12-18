Quincy Promes blijft in cel, hof wijst verzoek om vrijlating af

Oud-international Quincy Promes wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef. Het hoger beroep in zijn zaak loopt nog, maar bevindt zich pas in de voorbereidende fase. Een verzoek van zijn advocaten om zijn voorlopige hechtenis te beëindigen, is afgewezen.

Promes gaf aan dat hij financieel wil zorgen voor zijn vijf kinderen, zolang er nog geen zicht is op de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep. Tot nu toe heeft de rechtbank hem in totaal 7,5 jaar cel opgelegd. Het hof wees het verzoek af omdat er sprake zou zijn van vluchtgevaar. Daarnaast vond het hof de aangevoerde reden voor het schorsen van de hechtenis niet zwaarwegend genoeg.

Onschuldig

De 33-jarige Promes ontkent betrokken te zijn bij beide zaken en zegt dat hij onschuldig is. Promes, vijftigvoudig international voor Oranje, speelde tot het moment van zijn arrestatie bij United FC Dubai, een club op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. In Nederland is hij vooral bekend als oud-speler van Ajax.