Quincy Promes al onderweg naar Nederland na aanhouding Dubai

Quincy Promes is al onderweg van Dubai naar Nederland. De voetballer is door Dubai uitgeleverd en zal in Nederland straffen uitzitten voor cocaïnehandel en het neersteken van zijn neef. Uit Nederland overgevlogen marechaussee bewaakt Promes tijdens de vlucht, meldt De Telegraaf.

In de video bovenaan zie je dat Quincy Promes onlangs nog zei bereid te zijn om voor zijn strafzaak naar Nederland te komen, maar dan wel onder zijn voorwaarden.

Het Openbaar Ministerie schrijft dat Promes na aankomst in Nederland zal worden aangehouden. 'Vanwege een eerder afgegeven bevel gevangenneming, wordt hij in voorlopige hechtenis gehouden.'

De voetballer werd een week geleden opgepakt in zijn woning in Dubai. In Nederland moet Promes 7,5 jaar celstraf uitzitten voor het smokkelen van cocaïne en het neersteken van zijn neef. De voetballer is tegen beide uitspraken in hoger beroep gegaan.

'De verdachte heeft de rechtszaken niet bijgewoond omdat hij verbleef in Rusland, waar hij woonde en werkte', schrijft het OM. 'Hij gaf geen gehoor aan oproepen om op de zittingen van zijn zaken te verschijnen. Toen hij in maart 2024 naar Dubai reisde, werd hij door de lokale autoriteiten gearresteerd. Kort daarna heeft Nederland de Verenigde Arabische Emiraten om de uitlevering van de man verzocht. Door de constructieve samenwerking tussen de VAE en Nederland is de man nu uitgeleverd.'

Marechaussee en een privéjet

Aanvankelijk zou Promes met een lijnvlucht van KLM naar Nederland te vliegen. Hierbij waren er echter te grote veiligheidsrisico’s en was de kans te groot dat voorbijgangers met hem op de foto wilden. Uiteindelijk viel de keus daarom op een privéjet waarbij hij beveiligd wordt door overgevlogen, weet De Telegraaf te melden.

De oud-voetballer van onder meer Ajax, FC Twente en Go Ahead Eagles ontkent schuldig te zijn in beide strafzaken . Het is nog onduidelijk wanneer de zaken inhoudelijk verder behandeld zullen worden of waar de voetballer in de tussentijd gevangen gehouden zal worden.