Voetballer Quincy Promes blijft in cel uit angst voor vluchtgevaar

Voetballer Quincy Promes blijft voorlopig vastzitten voor zijn hoger beroep. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten dinsdagmiddag, omdat er een risico is dat hij naar het buitenland zou vluchten. De voetballer zit vast omdat hij wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef.

De voetballer werd vorige maand aangehouden in Dubai, waar hij tot dat moment voetbalde. Snel daarna volgde een uitlevering naar Nederland waar hij sindsdien vast zit. De rechtbank heeft hem in totaal 7,5 jaar cel opgelegd.

Aanbiedingen van clubs

De 33-jarige Promes ontkent dat hij iets met beide feiten te maken heeft, hij herhaalde dinsdag dat hij onschuldig is. Promes, vijftigvoudig Oranje-international, voetbalde tot het moment van zijn arrestatie bij United FC Dubai, dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. In Nederland is hij vooral bekend als oud-speler van Ajax.

Bekijk hieronder de video waarbij Quincy Promes aankwam in Nederland op 20 juni, nadat hij was uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten:

0:49 Quincy Promes weer in Nederland na uitlevering

Volgens de advocaat van Promes zou hij ondanks de zaak die loopt meerdere aanbiedingen van clubs hebben gehad. Die aanbiedingen kwamen onder andere uit Dubai en Letland, er zouden zelfs Nederlandse clubs bijzitten. De rechtszaak wordt momenteel nog niet inhoudelijk behandeld. Dat zal niet voor 2026 gebeuren, liet het hof weten.

ANP