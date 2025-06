Hof wijst verzoek Quincy Promes af: voetballer moet de cel in

Het gerechtshof gaat niet mee in het verzoek van voetballer Quincy Promes om hem niet op te pakken als hij naar Nederland komt. De voetballer, die momenteel in Dubai verblijft, wil terugkeren naar Nederland, maar alleen als hij niet in de cel komt in afwachting van de strafzaak tegen hem. Het hof in Amsterdam geeft daaraan geen gehoor. "Er komt geen schorsing van het bevel gevangenneming", aldus de rechter dinsdag.

Promes (33) is door de rechtbank veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot 18 maanden voor het neersteken van zijn neef. De strafzaak loopt in hoger beroep, maar het is nog niet duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt.

Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Volgens het Openbaar Ministerie is het "in een gevorderd stadium" en "zit er schot in". Maar een tijdlijn valt er niet aan te verbinden, zei de advocaat-generaal. "Het is een gevoelige kwestie, we moeten het niet forceren." Hij benadrukte dat het OM Promes "zo snel mogelijk" in Nederland wil hebben. De voetballer zit niet vast in Dubai, maar mag het land niet verlaten.

Volgens de advocaat van Promes wil zijn cliënt heel graag naar Nederland. "Hij wil tekst en uitleg geven, maar hij wil ook zijn professionele voetbalcarrière voortzetten." Volgens de advocaat heeft Promes momenteel "meerdere aanbiedingen" van clubs "binnen en buiten Nederland", maar een nadere toelichting kan hij niet geven.

Transfervrij

Promes, vijftigvoudig Oranje-international, tekende vorig jaar een contract voor een seizoen bij United FC Dubai, dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij is transfervrij. Eind juni 2024 meldde Spartak Moskou dat het contract van de oud-speler van Ajax, FC Twente, Go Ahead Eagles en Sevilla was beëindigd.

