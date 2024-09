Quincy Promes wil onder één voorwaarde naar Nederland komen voor hoger beroep

Quincy Promes wil alleen naar de rechtbank in Amsterdam komen als hij de garantie krijgt dat hij niet wordt gearresteerd. Dit heeft zijn advocaat, Robert Lalewicz, vrijdagochtend verklaard tijdens een inleidende zitting bij het gerechtshof in Amsterdam. Eerder dit jaar werd Promes veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf vanwege zijn betrokkenheid bij de smokkel van meer dan 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen.

Volgens het AD heeft Lalewicz laten weten dat Promes ‘in principe’ bereid is om naar Nederland te reizen voor het bijwonen van het hoger beroep en om inhoudelijk te reageren op de aanklachten. Er ligt echter een bevel tot gevangenneming tegen hem, niet alleen voor de drugszaak, maar ook voor de mishandeling van zijn neef, waarvoor Promes vorig jaar achttien maanden celstraf kreeg. Promes en zijn advocaat hebben in beide zaken hoger beroep aangetekend, en deze zaken zijn nu samengevoegd.

Direct in hechtenis

Het bevel houdt in dat Promes direct in hechtenis zou worden genomen zodra hij Dubai verlaat. Lalewicz noemt dit een probleem, omdat Promes zijn professionele voetbalcarrière wil voortzetten, wat moeilijk te combineren is met een lange gevangenisstraf.

Promes, die begin 2021 Ajax verruilde voor Spartak Moskou, heeft sinds maart geen wedstrijden meer gespeeld vanwege een arrestatie in Dubai na een verkeersongeluk. Onlangs tekende hij een contract bij United FC in Dubai, waar hij ook betrokken is bij een lopende zaak. Volgens het AD verwacht het Openbaar Ministerie dat deze zaak nog dit jaar wordt behandeld.

Daarnaast loopt er een verzoek vanuit Nederland om Promes uit te leveren voor zijn rol in de drugszaak, maar die procedure is nog niet afgerond.