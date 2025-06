Dubai levert voetballer Quincy Promes uit aan Nederland

Voetballer Quincy Promes wordt door de autoriteiten in Dubai uitgeleverd aan Nederland. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van De Telegraaf. Hoewel Promes nog niet in Nederland is aangekomen, verwacht het OM dat dit op korte termijn zal gebeuren.

Promes (33) werd op donderdag 12 juni gearresteerd in Dubai. Hij is in Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar vanwege betrokkenheid bij grootschalige cocaïnesmokkel. Daarnaast kreeg hij achttien maanden cel voor het neersteken van zijn neef. Beide zaken zijn inmiddels samengevoegd in hoger beroep.

Geen arrestatie

Nederland had eerder al om zijn uitlevering verzocht. Promes liet kort voor zijn arrestatie weten slechts te willen terugkeren als hij niet gearresteerd zou worden. Het gerechtshof in Amsterdam wees dat verzoek van de hand. Het OM liet toen weten Promes 'zo snel mogelijk' naar Nederland te willen halen.