Voetballer Quincy Promes bekent steken familielid 'met zakmesje' in Abcoude

Oud-topvoetballer Quincy Promes (34) geeft toe dat hij een familielid in de knie heeft gestoken tijdens een familiefeest in Abcoude. Dat zei een van de advocaten van Promes dinsdag tijdens een voorbereidende zitting in de strafzaak tegen hem. Het incident gebeurde "eenmaal met een zakmesje". De zaak krijgt daarmee een nieuwe wending.

Carry (73) en Geert-Jan (64) Knoops, de nieuwe advocaten van Promes, maakten dinsdag tijdens een inleidende zitting in het hoger beroep bekend dat de voetballer betrokken was bij het steekincident in 2020. De voetballer ontkende dit voorheen. Wel benadrukken zij dat Promes uit noodweer handelde en daarom niet gestraft zou moeten worden. Dat meldt NU.nl.

Promes blijft voorlopig vastzitten, werd afgelopen december bekend.

Eerder werd het slachtoffer van het incident als de neef van de voetballer omschreven. Volgens zijn advocaten klopt dit niet en gaat het om een "ver verwijderd familielid". De man zou tijdens een familiefeest juwelen hebben stolen van de tante van Promes. Er ontstond een ruzie tussen de twee mannen, wat uitmondde in geweld.

Grootschalige cocaïnesmokkel

Het steekincident is niet de enige rechtszaak tegen Promes. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de ex-international van grootschalige cocaïnesmokkel. Volgens zijn advocaten heeft Promes niets met de cocaïnesmokkel te maken.