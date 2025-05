Emoties lopen hoog op bij Toppers door Emma Heesters: 'I Will Survive'

Tijdens het eerste concert van De Toppers in de Johan Cruijff ArenA afgelopen vrijdag zorgde Emma Heesters voor een indrukwekkend moment. De zangeres, die vorig jaar baarmoederhalskanker kreeg, bracht het nummer 'I Will Survive' ten gehore. Dat optreden raakte het publiek diep.

Het nieuws dat zangeres Emma Heesters (28) baarmoederhalskanker heeft, heeft een golf van reacties opgeleverd. Ook Melanie Brand (36) reageert geschokt. Zelf kreeg ze op haar 30e dezelfde diagnose, en haar leven veranderde drastisch, vertelt ze in bovenstaande video.

Volgens De Toppers zelf was het optreden van Heesters bijzonder. Op Instagram schrijven ze: "Toen Emma Heesters I Will Survive inzette, hield de ArenA even haar adem in. Een krachtig lied, een loepzuivere stem, en een zaal vol kippenvel. Voor ons voelde het extra speciaal om haar op dit podium te zien schitteren".

Moment van stilte

Het concert had sowieso een beladen karakter. Vlak voor de show maakten René Froger, Jeroen van der Boom, Jan Smit en Gerard Joling een moment vrij om stil te staan bij het verdrietige nieuws over collega Freek Rikkerink, bekend van het duo Suzan & Freek.

In de onderstaande video reageert superfan Sanne Cöp (20) op het trieste nieuws: "Ik heb het bericht misschien wel tien keer geopend, maar ik kon het niet geloven. Ik geloof het nog steeds niet. Het voelt alsof ik in een nachtmerrie zit en ik kom er niet uit."

Rikkerink is ongeneeslijk ziek, zo werd deze week bekend. De Toppers spraken hun steun uit aan Suzan & Freek, hun familie en vrienden, en riepen het publiek op om elkaar lief te hebben. Van der Boom zei vanaf het podium: "Laat het een teken zijn voor iedereen: wees lief voor elkaar en geniet van elke dag", een boodschap die op sociale media volop gedeeld wordt.

