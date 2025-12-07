Jack Spijkerman kreeg in 2002 maandenlang beveiliging na bedreigingen

Jack Spijkerman heeft in 2002, na de moord op Pim Fortuyn, maandenlang beveiliging gehad vanwege doodsbedreigingen. Dat vertelde de cabaretier zondag in het radioprogramma De Perstribune, naar aanleiding van de doodsbedreiging die zijn collega Niels van der Laan ontving vanwege zijn rol als Hoofdpiet.

Spijkerman maakte in die tijd het satirische programma Kopspijkers. "We maakten over alle politici grappen, en we imiteerden ook Fortuyn", vertelt de 77-jarige komiek. "Dat vond hij zelf ook meesterlijk. Maar na de moord op Fortuyn heb ik drie maanden lang bodyguards gehad. Tijdens de uitzendingen stonden er allemaal bewakers en beveiligers. Dat was een heel nare tijd. We kregen toen ook brieven met kogels en scheermesjes."

Fortuyn werd op 6 mei 2002 doodgeschoten op het Mediapark, nadat hij een radio-interview met Ruud de Wild had gedaan. Na drie maanden besloot Spijkerman dat hij geen beveiligers meer om zich heen wilde hebben. "Ik dacht: ik durf straks niet meer zonder mensen de straat op", zei hij in . "Dan moet ik straks elke keer onder de auto kijken of er niets is. Het gevoel is ook overgegaan."De Perstribune

Demissionair minister Gouke Moes (OCW) was niet te spreken over de doodsbedreigingen aan het adres van Hoofdpiet, zo vertelt hij in onderstaande video:

Hoofdpiet bedreigd

De cabaretier vindt het idioot dat Niels van der Laan nu doodsbedreigingen ontvangt. "Hij actéért iets, hoe gek zijn ze, om een acteur te bedreigen? Alsof je Frank Lammers gaat bedreigen omdat hij een crimineel speelt. Het is te absurd voor woorden." Lammers speelde in de succesvolle serie Undercover jarenlang de drugsdealer Ferry Bouman.

Kopspijkers was tussen 1995 en 2005 een van de best bekeken programma's op de Nederlandse televisie. Het programma kreeg in 2002 de Gouden Televizier-Ring en in 2003 de Zilveren Nipkowschijf. Spijkerman was te gast in De Perstribune omdat het veertig jaar geleden is dat de cabaretier begon met zijn roemruchte Steen-en-Beenshow.