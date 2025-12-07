Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Jack Spijkerman kreeg in 2002 maandenlang beveiliging na bedreigingen

Jack Spijkerman kreeg in 2002 maandenlang beveiliging na bedreigingen

BN'ers

Vandaag, 13:06

Link gekopieerd

Jack Spijkerman heeft in 2002, na de moord op Pim Fortuyn, maandenlang beveiliging gehad vanwege doodsbedreigingen. Dat vertelde de cabaretier zondag in het radioprogramma De Perstribune, naar aanleiding van de doodsbedreiging die zijn collega Niels van der Laan ontving vanwege zijn rol als Hoofdpiet.

Spijkerman maakte in die tijd het satirische programma Kopspijkers. "We maakten over alle politici grappen, en we imiteerden ook Fortuyn", vertelt de 77-jarige komiek. "Dat vond hij zelf ook meesterlijk. Maar na de moord op Fortuyn heb ik drie maanden lang bodyguards gehad. Tijdens de uitzendingen stonden er allemaal bewakers en beveiligers. Dat was een heel nare tijd. We kregen toen ook brieven met kogels en scheermesjes."

Fortuyn werd op 6 mei 2002 doodgeschoten op het Mediapark, nadat hij een radio-interview met Ruud de Wild had gedaan. Na drie maanden besloot Spijkerman dat hij geen beveiligers meer om zich heen wilde hebben. "Ik dacht: ik durf straks niet meer zonder mensen de straat op", zei hij in . "Dan moet ik straks elke keer onder de auto kijken of er niets is. Het gevoel is ook overgegaan."De Perstribune

Demissionair minister Gouke Moes (OCW) was niet te spreken over de doodsbedreigingen aan het adres van Hoofdpiet, zo vertelt hij in onderstaande video:

Minister Gouke Moes over doodsbedreigingen aan Hoofdpiet
0:24

Minister Gouke Moes over doodsbedreigingen aan Hoofdpiet

Hoofdpiet bedreigd

De cabaretier vindt het idioot dat Niels van der Laan nu doodsbedreigingen ontvangt. "Hij actéért iets, hoe gek zijn ze, om een acteur te bedreigen? Alsof je Frank Lammers gaat bedreigen omdat hij een crimineel speelt. Het is te absurd voor woorden." Lammers speelde in de succesvolle serie Undercover jarenlang de drugsdealer Ferry Bouman.

Kopspijkers was tussen 1995 en 2005 een van de best bekeken programma's op de Nederlandse televisie. Het programma kreeg in 2002 de Gouden Televizier-Ring en in 2003 de Zilveren Nipkowschijf. Spijkerman was te gast in De Perstribune omdat het veertig jaar geleden is dat de cabaretier begon met zijn roemruchte Steen-en-Beenshow.

Lees ook

Hoofdpiet Niels van der Laan doet aangifte van doodsbedreigingen
Hoofdpiet Niels van der Laan doet aangifte van doodsbedreigingen
Minister belt met 'Hoofdpiet' Van der Laan over doodsbedreigingen
Minister belt met 'Hoofdpiet' Van der Laan over doodsbedreigingen
'Pietje Paniek' breekt lans voor bedreigde collega: 'Blijf af van Hoofdpiet'
'Pietje Paniek' breekt lans voor bedreigde collega: 'Blijf af van Hoofdpiet'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.