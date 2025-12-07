Volg Hart van Nederland
Hoofdpiet Niels van der Laan doet aangifte van doodsbedreigingen

Crime

Vandaag, 07:16

Er is aangifte gedaan wegens de doodsbedreigingen die cabaretier Niels van der Laan onlangs heeft ontvangen. Dat zei hij zaterdagavond tijdens het programma Even tot hier, dat hij mede presenteert. Afgelopen week werd bekend dat Van der Laan, die in het Sinterklaasjournaal te zien is als Hoofdpiet, meerdere doodsbedreigingen heeft ontvangen.

Deze kwamen na uitzendingen waarin Van der Laan in zijn rol als Hoofdpiet suggereerde dat ouders, opa's en oma's ook zelf cadeautjes konden kopen en verstoppen, mocht het sinterklaasfeest onverhoopt niet doorgaan. Dit leidde online tot kritiek, omdat zo volgens critici het geheim van Sinterklaas verklapt zou worden.

"De mens en de rol uit elkaar houden, dat is voor sommige mensen niet heel makkelijk"

Niels van der Laan

Van der Laan zei: "Er is aangifte gedaan en de concrete dreiging lijkt voorbij." Tijdens de uitzending van Even tot hier werd er diverse malen gerefereerd aan de doodsbedreigingen aan het adres van de cabaretier. "De mens en de rol uit elkaar houden, dat is voor sommige mensen niet heel makkelijk", zei Van der Laan bijvoorbeeld.

Demissionair minister Gouke Moes (OCW) was niet te spreken over de doodsbedreigingen aan het adres van Hoofdpiet, zo vertelt hij in onderstaande video:

Minister Gouke Moes over doodsbedreigingen aan Hoofdpiet
0:24

Minister Gouke Moes over doodsbedreigingen aan Hoofdpiet

Door ANP

