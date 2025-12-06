Volg Hart van Nederland
Minister belt met 'Hoofdpiet' Van der Laan over doodsbedreigingen

Vandaag, 11:53

Demissionair minister Gouke Moes (OCW) heeft vrijdag telefonisch gesproken met cabaretier Niels van der Laan over de doodsbedreigingen aan zijn adres. Dat laat een woordvoerder van Van der Laan zaterdag aan het ANP weten. Het was een "privégesprek" waarover zij verder geen details deelt.

De NTR meldde deze week dat Van der Laan, die in Het Sinterklaasjournaal te zien is als Hoofdpiet, meerdere doodsbedreigingen heeft ontvangen. Deze kwamen na de uitzendingen waarin de Hoofdpiet suggereerde dat ouders, opa's en oma's ook cadeautjes kunnen kopen en verstoppen rond het sinterklaasfeest. Dit leidde online tot kritiek omdat hiermee de "mythe van Sinterklaas" kapotgemaakt zou worden.

'Ging goed met hem'

Moes zei vrijdagochtend na afloop van de ministerraad dat hij contact met Van der Laan wilde opnemen. De bewindsman zei "ervan uit te gaan" dat er aangifte wordt gedaan van de doodsbedreigingen. De NTR, die Het Sinterklaasjournaal maakt, wil niet zeggen of dit is gebeurd.

Bij de talkshow Café Kockelmann ging de minister vrijdagavond kort in op het gesprek dat hij inmiddels had gehad met de cabaretier. "Ik heb gevraagd hoe het met hem was. Ik heb gevraagd of ik nog wat voor hem kon doen." Maar hulp had Van der Laan niet nodig. "Ging goed met hem, gelukkig maar."

Door ANP

