Jacques d'Ancona (86) overleden

Journalist en Soundmixshow-juryvoorzitter Jacques d'Ancona is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn Dagblad van het Noorden, waarvoor D'Ancona begin deze maand zijn laatste stuk schreef.

D'Ancona kreeg in de jaren tachtig grote bekendheid met de Soundmixshow. Hij stond vooral bekend om zijn kritische houding, waarvoor hij vaak werd uitgejoeld. Begin jaren negentig was hij ook te zien als juryvoorzitter van Ron's Honeymoon Quiz. Daarnaast was hij een van de bekendste theaterrecensenten van Nederland. Voor Dagblad van het Noorden schreef hij ongeveer twee recensies per week.

"Met het overlijden van Jacques d'Ancona is een icoon heengegaan", reageert hoofdredacteur Evert van Dijk. "Niemand schreef langer voor deze krant dan Jacques en niemand zal hem waarschijnlijk ooit nog inhalen."

D'Ancona overleed vrijdag thuis in Paterswolde. Hij woonde samen met zijn partner Hans. D'Ancona's vorige partner, Henny Vierbergen, overleed in 1996 aan de gevolgen van aids.

ANP