Na weken vol speculatie: mysterie rond nieuwe Sinterklaas eindelijk onthuld

Na weken vol speculaties en geruchten is het hoge woord eruit: acteur Gijs Naber (46) is de nieuwe belangrijkste hulpsinterklaas. Tijdens de landelijke intocht in het Brabantse Grave werd zaterdag bekend dat hij voortaan de mijter van de goedheiligman draagt. Daarmee volgt hij Stefan de Walle op, die in september na vijftien jaar onverwacht stopte met de rol.

Wie de nieuwe Sinterklaas zou worden, werd de afgelopen weken streng geheimgehouden. Verschillende namen deden de ronde, maar ook in het Sinterklaasjournaal werd nauwelijks iets prijsgegeven over de opvolger. Onder anderen Daan Schuurmans, Erik van Muiswinkel, Ramsey Nasr, Kasper van Kooten en Mark van Eeuwen werden genoemd als mogelijke opvolgers.

De nieuwe Sinterklaas werd zaterdag, vlak voor de intocht, bekend gemaakt. Beeld: NTR

Tijdens het Sinterklaasjournaal leek het erop dat Piet de Smeerpoets (gespeeld door Han Oldigs) de rol van Sinterklaas op zich moest nemen. De Sint zelf had zich al een week lang niet laten zien tijdens de journaals. Maar op het laatste moment kwam hij dan toch tevoorschijn en werd duidelijk dat Naber de nieuwe goedheiligman is.

Bekend van Judas

Naber is onder meer bekend van zijn rol als Willem Holleeder in de Videoland-serie Judas. Voor die rol won hij in 2019 een Gouden Kalf voor beste acteur in een televisiedrama. Vijf jaar eerder won hij ook al een Gouden Kalf voor zijn rol in de film Aanmodderfakker.

Tijdens de landelijke intocht in Grave maakte Naber zijn opwachting voor duizenden kinderen en hun ouders. Al vroeg op de dag stonden gezinnen langs de route om Sinterklaas en zijn pieten te verwelkomen. De gemeente rekende vooraf op zo'n 17.000 tot 20.000 bezoekers en had daarom 4000 extra parkeerplaatsen geregeld.

In de bovenstaande video bespreken de gasten aan de Shownieuwstafel de eerdere kanshebbers voor de rol van Sinterklaas.

Vertrek Stefan de Walle

Naber neemt de rol over van Stefan de Walle (61), die sinds 2011 de landelijke Sinterklaas speelde. Hij volgde destijds acteur Bram van der Vlugt op. Half september werd bekend dat De Walle per direct zou stoppen. De acteur liet weten "met pijn in het hart" afscheid te nemen van de rol.

Zijn manager liet eerder aan Shownieuws weten dat het vertrek niet zijn eigen keuze was. Wat de precieze reden voor zijn vertrek is, werd niet bekendgemaakt. Of er sprake was van onenigheid tussen de acteur en de omroep, wilde zijn manager niet zeggen.