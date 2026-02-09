Volg Hart van Nederland
'Nieuwe Epstein-files: miljoen dollar voor vrouw in Friesland'

Vandaag, 17:52 - Update: 1 uur geleden

In de zaak rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is voor 1 miljoen dollar geschikt met een vrouw in Friesland. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Het geld werd toegezegd aan Sarah Ransome, die tegenwoordig in Súdwest-Fryslân woont en een van de bekendste slachtoffers is van Epstein.

Dat blijkt uit nieuwe documenten in de zogenoemde Epstein-files, een grote partij bestanden die zijn vrijgegeven door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Aan Ransome is begin 2024 1 miljoen dollar toegezegd uit het Epstein JPM Fund, schrijft de krant. JPM staat zeer waarschijnlijk voor JPMorgan Chase, de bank die in 2023 voor mogelijk 290 miljoen dollar heeft geschikt met meerdere slachtoffers van Epstein, aldus de Leeuwarder Courant.

Meerdere Nederlandse slachtoffers

Eind januari zijn opnieuw miljoenen pagina's, tienduizenden afbeeldingen en meer dan tweeduizend video's openbaar gemaakt over Epstein en zijn contacten. Hieruit bleek dat ook de Nederlandse Silvia Geersen en Yfke Sturm contact hadden met Epstein.

Ook Thysia Huisman, oud-model uit Amsterdam, is een van de slachtoffers die voorkomt in de Epstein documenten. Huisman werd op haar 18e verkracht door Epsteins Franse handlanger Jean-Luc Brunel. Ze vertelt hierover in de video bovenaan dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

