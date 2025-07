Emma Heesters open over zware herstel na kanker: 'Mega confronterend'

Emma Heesters (29) staat weer twee keer per week op het podium, maar dat gaat haar niet in de koude kleren zitten. De zangeres, die vorig jaar werd gediagnosticeerd met baarmoederhalskanker, vertelt op Instagram dat het herstel zwaar is en dat ze daar flink wat voor moet laten.

"De extreme moeheid die jullie misschien niet op het podium zien, heb ik namelijk wel. En dat is soms mega confronterend", schrijft Heesters in een bericht op Instagram. In februari onderging ze haar laatste behandeling tegen kanker.

Het nieuws dat zangeres Emma Heesters (28) baarmoederhalskanker heeft, heeft een golf van reacties opgeleverd. Ook Melanie Brand (36) reageert geschokt. Zelf kreeg ze op haar 30e dezelfde diagnose, en haar leven veranderde drastisch, vertelt ze in onderstaande video.

2:29 Emma Heesters heeft baarmoederhalskanker, lotgenote Melanie pleit voor eerdere screening

Na die zware periode besloot de zangeres hard te werken aan haar herstel. Twee maanden lang trainde ze drie keer per week bij een gespecialiseerde oncofysio. "Hierdoor kreeg ik weer vertrouwen in mijn lichaam. Waar ik eerst dacht dat ik op 0 zou moeten beginnen, werd eigenlijk -10."

Heesters merkte dat haar kracht volledig was verdwenen. Toch laat ze weten dat ze nu weer stappen zet richting haar oude niveau, al is het nog niet zoals vroeger. "Ik ben nog niet waar ik wil zijn maar wel heel trots dat dit nu al kan."

Het harde werken eist wel zijn tol. "Soms is het gewoon te veel en moet ik weer een middagdutje inlassen", schrijft ze. De zangeres laat weten dat het zwaar blijft, ook al staat ze met plezier weer op het podium.

