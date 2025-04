The Voice keert terug mét strengere regels en nieuwe gezichten

Na vier jaar afwezigheid maakt The Voice of Holland in januari 2026 zijn rentree op RTL 4, maakt RTL maandag bekend. De populaire talentenjacht lag sinds begin 2022 stil, nadat in het YouTube-programma BOOS ernstige beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten kwamen over wat zich achter de schermen zou hebben afgespeeld.

Om herhaling te voorkomen, komt het programma naar eigen zeggen terug met aangescherpte maatregelen. Een van de belangrijkste veranderingen is dat kandidaten nooit meer alleen mogen zijn met coaches of medewerkers. Niet op de set, maar ook niet online. Deze zogenoemde 'vierogenregel' is onderdeel van een uitgebreider protocol dat voor en achter de schermen geldt.

De presentatie ligt in handen van Chantal Janzen en Edson da Graça. In de draaistoelen komen Ilse DeLange, Willie Wartaal, Suzan & Freek en Dinand Woesthoff. Alleen DeLange keert terug als coach; de andere drie zijn nieuw in deze rol.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ook The Voice Kids komt in 2026 terug, met Jamai Loman en Quinty Misiedjan als presentatoren. De coaches voor de jongste kandidaten zijn Emma Heesters, Claude, Flemming en opnieuw Ilse DeLange.

Strengere controle, betere begeleiding

RTL en producent ITV Studios hebben volgens RTL Nieuws uitgebreide afspraken gemaakt over begeleiding en toezicht. Contact tussen kandidaten en medewerkers wordt altijd gemonitord, ook digitaal via een app waarin berichten niet kunnen worden verwijderd. Alle betrokkenen volgen vooraf een bewustwordingscursus. Daarnaast zijn er programmacoaches, meldpunten en vertrouwenspersonen beschikbaar.

Ook is achter de schermen een nieuw team aangesteld om het productieproces te begeleiden, met functies als eindredacteur, regisseur en producent opnieuw ingevuld. Voor het kinderdeel zijn er extra maatregelen, zoals begeleiding door een kindprofessional met pedagogische achtergrond.