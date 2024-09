'The Voice of Holland keert terug', RTL en ITV werken aan nieuw seizoen

The Voice of Holland gaat "absoluut" terugkeren op de Nederlandse tv. Dat zegt RTL-directeur Peter van der Vorst tegen het AD. Volgens de RTL-directeur is The Voice "een ijzersterk format". "We hebben altijd gezegd: daar lag het niet aan. Wij zijn heel erg trots op dit programma, hoewel het verschrikkelijk is wat er gebeurd is."

The Voice of Holland was een van de grootste kijkcijferhits van RTL en werd in januari 2022 van de buis gehaald in aanloop naar de onthullende BOOS-uitzending over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook The Voice Kids en The Voice Senior zijn sindsdien niet meer op tv geweest.

De zender en productiehuis ITV Studios zijn ruim anderhalf jaar na het abrupte einde van de talentenjacht al voorzichtig bezig met de voorbereidingen.

Nederland was in 2022 erg geschrokken van de misstanden bij The Voice of Holland:

Niet voor 2026 op de buis

Van der Vorst denkt dat het programma echter niet voor 2026 kan terugkeren. "Volgend jaar zou net iets te snel zijn, want je hebt ook een jaar nodig om het programma voor te bereiden", zegt hij. "We zijn nu echt aan het nadenken over hoe we The Voice gaan terugbrengen, hoe we het format ook kunnen opfrissen. Dat kost waarschijnlijk nog ongeveer anderhalf jaar, dat moeten we nog definitief bepalen."

Hart van Nederland/ANP