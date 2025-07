Emma Heesters verrast bezoekers Amsterdamse Zomer: 'Ik ben beter'

Tijdens haar optreden op het festival Amsterdamse Zomer heeft zangeres Emma Heesters vrijdagavond het publiek verrast. Ze hield een bord omhoog met de boodschap: "Ik ben beter". Een bijzonder moment, want vorig jaar werd bij Heesters baarmoederhalskanker vastgesteld.

Heesters laat in een bericht op Instagram weten dankbaar te zijn voor alle steun die ze heeft ontvangen. "Bij deze wil ik iedereen bedanken die mij in de afgelopen periode een hart onder de riem heeft gestoken met berichtjes, kaartjes, cadeautjes, bloemen en meer. Door jullie voelde het alsof heel Nederland achter mij stond, en dat was ontzettend fijn in zo'n bizarre en moeilijke tijd", schrijft ze. "Ik denk niet dat ik ooit echt onder woorden kan brengen hoeveel dat voor mij heeft betekend."

'Ik heb weer een toekomst'

De zangeres bedankt ook haar familie, vrienden en team voor hun support de afgelopen maanden. Ze richt zich ook tot de medewerkers, verpleegkundigen en artsen van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, waar ze is behandeld. "Want dankzij hen heb ik weer een toekomst. Wat een ongelofelijke helden zijn dat!", schrijft ze.

Haar volgers roept ze op om elkaar lief te hebben en zoveel mogelijk positief te zijn. "Gezondheid is echt het áller belangrijkste wat er bestaat", besluit ze.

Presentatrice Nicolette van Dam deelde een video van het moment op Instagram en reageerde ontroerd: "Ongelofelijk veel respect en liefde voor deze kanjer. En haar woorden met kracht voor iedereen die dagelijks vecht tegen kanker. Wat een power. Tranen hier van blijdschap."

Heesters kreeg de diagnose in oktober vorig jaar en onderging meerdere behandelingen. In februari rondde ze die succesvol af.

ANP