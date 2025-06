Van Winschoten naar wereldhits: Lars schrijft voor Chinese superster

"Ik heb Nederland wel zo ongeveer uitgespeeld", moet songwriter Lars Koehoorn uit Winschoten gedacht hebben. Daarom mocht hij via zijn platenmaatschappij naar China voor een songwriter-werkvakantie. Maar wat er daar gebeurde had hij nooit durven dromen. Hij kwam in contact met de Chinese superster Li Yuchun, ook bekend als Chris Lee. En dat is echt geen onbekende artiest.

Li Yuchun brak in 2005 door bij een Chinese talentenjacht die op tv werd gevolgd door maar liefst 400 miljoen kijkers. Met zo'n artiest om voor te schrijven zou je kunnen stellen dat wereldhits gegarandeerd zijn. En met dat schrijven is Lars inmiddels begonnen.

Benieuwd naar andere hits van Lars' hand? Neem bijvoorbeeld deze kraker:

Of wat dachten we van deze?

Allemaal werk van Lars, die de nummers mee heeft helpen schrijven en dus voor een goed deel verantwoordelijk is voor het succes. En binnenkort dus ook Chinese nummers.

Precies weten hoe het nou zit met Lars en de Chinese superster Chris Lee (of ook bekend als Li Yuchun)? Kijk de video bovenaan deze pagina.