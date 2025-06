Armin van Buuren mocht door drukte niet op A10-festival optreden

Door de grote drukte mocht Armin van Buuren zaterdag van de organisatie niet optreden tijdens het Festival op de Ring op de A10 bij Amsterdam. De dj zou samen een zogeheten b2b hebben met collega Benwal en met hem optreden, maar dat ging niet door.

Aan het einde van de dag gaven veel festivalbezoekers aan dat het erg warm was (zie bovenstaande video).

"Helaas liet de politie mij en Armin niet optreden vanwege veiligheidsredenen", schrijft Benwal bij een foto van hem en Van Buuren op zijn Instagram Stories. De twee dj's kijken met een sip gezicht in de camera. "Maar het einde was zo magisch. En die b2b met Armin gaat ooit op een dag gebeuren."

Van Buuren reageerde op het verhaal met de belofte om ooit toch nog eens samen achter de draaitafel te staan.

Optreden stilgelegd

Het optreden bij Audio Obscura, onderdeel van het Festival op de Ring in Amsterdam, werd zaterdagavond tijdelijk stilgelegd, omdat er bezoekers over de hekken waren geklommen. Nadat politie en handhaving de rust hadden hersteld, kon het optreden weer doorgaan. Toen de muziek weer aan kon voor het laatste halfuur, was het volgens de organisatie "niet meer mogelijk om Armin nog te laten draaien".

