Eindelijk: 538-luisteraar raadt na weken de stem in koffer 6 en wint 25.000 euro

Na wekenlang raden is de laatste koffer van het radiospel Stemmenjacht op Radio 538 eindelijk uit het spel. Na 119 vergeefse pogingen van luisteraars heeft dinsdagochtend Dylan Koekenberg met zijn juiste antwoord 25.000 euro gewonnen.

Wekenlang werden er grote geldbedragen weggegeven op de radiozender als een luisteraar een juiste stem wist te raden met het Stemmenjacht-spel. Ieder uur mag een luisteraar, geheel in de stijl van het SBS6-programma Miljoenenjacht, één van de 26 gouden koffertjes kiezen. In ieder koffertje zit een geldbedrag en een geluidsfragmentje met de stem van een bekende Nederlander. De hoogte van het geldbedrag verschilt per stem en dus ook per koffer.

Na de stemmen van onder andere Jan Smit, Malou Petter, Arne Slot en Helene Hendriks bleef één bekende stem een groot mysterie. Dylan uit Barendrecht maakte daar dinsdagochtend een einde aan. Hij wist het goede antwoord te geven en wint 25.000 euro. Het bleek de stem te zijn van Son Mieux-zanger Camiel Meiresonne die in koffer 6 zat.

'Het zal wel een moeilijke naam zijn'

De deelnemer klinkt meteen heel zeker van zijn zaak. 538-DJ Tim Klijn introduceert de moeilijke opgave van koffer 6: "119 keer geopend, 119 foute antwoorden", zegt hij. "Ja en 120 is de juiste", stelt Dylan heel zelfverzekerd. Het zorgt voor gelach in de studio. Maar Dylan blijkt heel kort na het gelach gelijk te krijgen. "Mijn zus en ik hebben er een theorie over, 25.000 euro is heel veel geld. Dus het zal wel een moeilijke naam zijn, een bekend persoon met een moeilijke naam", legt hij uit.

Dan zegt hij dat Son Mieux zanger Camiel Meiresonne te horen is als fragment in koffer 6. "Hoe kom je daarbij man?", klinkt het in de 538-studio. "Geluidsfragmentjes luisteren, een paar jaar geleden klonk het nog niet. Maar in recente interviews wel", zegt Dylan. Met het juiste antwoord wint Dylan dus een enorm geldbedrag van 25.000 euro dat hij zegt te gaan delen met zijn zusje.