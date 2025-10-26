Jeroen uit Maastricht kan droomreis maken, wint 261.000 euro bij Miljoenenjacht

Een blije winnaar in Miljoenenjacht zondagavond. Jeroen gaat met 261.000 euro naar huis. Nu kan hij met zijn vrouw en zoontje hun droomreis maken.

Niemand raadt precies hoeveel Nederlanders een verjaardagskalender op het toilet hebben hangen, maar vijftien deelnemers zitten er dichtbij. Van hen is Jeroen uit Maastricht het snelst en verovert hij een plek achter de laatste desk. “En ik heb zelf niet eens een kalender op mijn wc hangen”, lacht hij.

Liefde op het eerste gezicht

Jeroens vrouw Dominique staat hem in de finale bijt. Ze dromen van een reis naar Zuid-Afrika met hun zoontje. Op aanraden van hun zoon kiest Jeroen zijn finalekoffer: nummer 14. Het blijkt ook zijn huwelijksdatum te zijn. Dominique en hij zijn al 27 jaar bij elkaar en zaten samen in een harmonie. Hij speelde saxofoon, zij dwarsfluit. ''Het was liefde op het eerste gezicht, maar eigenlijk kennen we elkaar al van kleins af aan omdat onze ouders vrienden waren'', vertelt Jeroen.

In de eerste ronde opent Jeroen de koffers met 2,5 miljoen en 2 miljoen. Linda vraagt Dominique om twee koffers te kiezen. Dat gaat beter, maar het bod van 40.000 euro van de bank is voor Jeroen te laag. “Ik heb een goed gevoel over mijn koffer”, zegt hij vastberaden.

Het gaat mis

In de volgende ronde gaat het mis als Dominique koffer 3 aanwijst: daarin zit de vijf miljoen. Het bod zakt naar 30.000 euro. Jeroen opent vier koffers met lage bedragen, waarna de bank 61.000 euro biedt. “Ik weet het al wel, maar ik weet niet of Dominique het ook weet”, zegt hij glimlachend. Dominique reageert: “Ik zou nu nog wel even doorgaan.”

Jeroen besluit door te spelen. De volgende drie koffers zijn opnieuw laag, waardoor het bod stijgt naar 119.000 euro. “Dat is veel geld”, zegt Dominique aarzelend. Jeroen haalt diep adem, kijkt haar aan en sluit na een korte blik het kastje. ''Nog eentje en dan is het mooi geweest.''

Nu gaan we op zoek naar die stomme cent”, roept Linda. Jeroen opent koffer 21, inhoud: de cent. Hij geeft Linda een high five.

Op naar Zuid-Afrika

Jeroen hoeft nog maar één koffer te openen en weet de 1 miljoen in het spel te houden. Het bod stijgt naar 265.000 euro. Jeroen besluit weer door te spelen. De volgende koffer die hij opent bevat 750.000 euro. Het laatste bod van de bank is 261.000 euro. “Ik ben er nu wel uit”, zegt Jeroen en drukt met een brede glimlach op de knop. “Het werd nu toch wel heel spannend.”

Linda beaamt: “Dit was een heel schappelijk bod. Je hebt een heerlijk bedrag gewonnen. Op naar Zuid-Afrika!”