Lotte kraakt beruchte 538-koffer van 15.000 euro: deze stem zat erin

Het duurde even voordat een luisteraar de stem in koffer zes wist te raden van de 538 Stemmenjacht. Maar het is Lotte woensdagochtend toch echt gelukt. Haar dag kon niet meer stuk toen ze met het juiste antwoord een bedrag van 15.000 euro won.

In bovenstaande video zie je het fragment nog eens terug.

In de 538 Stemmenjacht van Radio 538 zijn er 26 koffers met in iedere koffer een stem van een bekende Nederlander. Elke stem is een bepaald bedrag waard en ieder uur krijgt een luisteraar de kans om een koffer te kiezen. De 538-dj maakt dan de koffer open en laat zien voor welk bedrag wordt gespeeld. Daarna hoor je de stem van een BN'er.

Goede antwoord

De stem van koffer zes werd na het openen echter al een paar keer niet geraden. Tot woensdagochtend. Lotte wist welke stem er in koffer zes zat, dus koos ze daarvoor. "Ineens kreeg ik gisteren een ingeving", zegt ze in de uitzending. En ze raadde het goed: het was de stem van bekende tv-visagist Nikkie de Jager, ook wel bekend als NikkieTutorials.

Met het goede antwoord wint ze 15.000 euro. "Ongelooflijk", reageert ze uitbundig. Ze heeft grootse plannen met het geld. "Ik ga volgend jaar trouwen, dus dat geld krijgen een hele mooie bestemming."